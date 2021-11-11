"العنزي": قرار التجنيس سيسهم في تعزيز عجلة التنمية الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة

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يهدف إلى استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المبدعين

أكد أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي، أن قرار التجنيس سيسهم في تعزيز عجلة التنمية الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي تستثمر الكفاءات البشرية واستقطاب المبدعين.



جاء ذلك في حديث الدكتور علي العنزي لقناة "الإخبارية"، تعليقًا على صدور الموافقة السامية الكريمة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.



ويأتي ذلك على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.