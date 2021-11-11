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وزير التعليم يبحث مع نظيريه في البحرين وقطر التعاون المشترك في المجالات التعليمية

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في إطار مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو بالعاصمة الفرنسية

وزير التعليم يبحث مع نظيريه في البحرين وقطر التعاون المشترك في المجالات التعليمية

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بباريس، وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ووزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر بثينة بنت علي الجبر النعيمي.

جاء ذلك ضمن مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وتناول "آل الشيخ" مع الوزيرين البحريني والقطري النموذج السعودي في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وريادته عالمياً، وإمكانية الاستفادة منه، إلى جانب التعرّف على تجربة المملكة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد اللقاء استعراض تجارب مملكة البحرين ودولة قطر في مجال التعليم أثناء جائحة كورونا، والتجربة القطرية في افتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل الدولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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