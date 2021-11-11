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شهد فندق إقامة منتخب مصر في العاصمة الأنجولية لواندا خلال الساعات الماضية زيارة من نجم منتخب أنجولا والفريق الكروي الأول السابق بالنادي الأهلي سيباستياو جيلبرتو.

وحرص نجم القلعة الحمراء السابق الذي يرتبط بمكانة وقيمة كبيرة في قلوب الجماهير المصرية خلال الفترة التي قضاها محترفاً في الأهلي وأبدع خلالها في الملاعب المصرية، على اصطحاب ابنه الصغير وزيارة فندق الفراعنة.

وقام جيلبرتو بالتقاط عدد من الصور مع نجوم منتخب مصر مثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي وعبدالله السعيد لاعب وسط فريق بيراميدز.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب أنجولا غداً الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، فيما يأتي منتخب ليبيا في المركز الثانى برصيد 6 نقاط، وفى المركز الثالث الجابون 4 نقاط، ثم منتخب أنجولا في ذيل المجموعة وله 3 نقاط.