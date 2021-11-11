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وزيرة البيئة تشارك في اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) ضمن فعاليات COP27

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وزيرة البيئة تشارك في اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) ضمن فعاليات COP27 وزيرة البيئة تشارك في اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) ضمن فعاليات COP27

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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الخميس، في الاجتماع التنسيقي اليومي لوزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26.

وتقدمت «فؤاد» بالشكر للمجموعة الأفريقية على ثقتهم ودعمهم لترشيح لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP27، وأكدت على التزام مصر بأن يتضمن هذا المؤتمر شواغل وتحديات القارة الأفريقية والتركيز عليها ليكون مؤتمرا أفريقيا يخدم العالم أجمع.

وشددت وزيرة البيئة على دعم مصر الدائم والمستمر للقارة الأفريقية لمواجهة تحدياتها البيئية وخاصة آثار تغير المناخ، ومساعدة الدول الأفريقية على بناء قدراتها الوطنية واعداد خططها الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى تحمل مصر توحيد الصوت الأفريقي منذ توليها رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والتفاوض باسم المجموعة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس في 2015، واستمرارها في الدفاع عن مصالح القارة.

المصرى اليوم

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