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الرياض.. تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان من الاندماج بسوق العمل

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الرياض.. تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان من الاندماج بسوق العمل الرياض.. تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان من الاندماج بسوق العمل
خلال الستة أشهر الماضية

الرياض.. تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان من الاندماج بسوق العمل

كشفت إدارة الضمان بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان القادرين على العمل خلال الستة أشهر الماضية بعد تدريبهم وتأهيلهم للاندماج بسوق العمل من خلال وحدات التمكين في مكاتب الضمان الاجتماعي.

وأوضح مدير الفرع الدكتور محمد الحربي أن وحدات التمكين في المنطقة قدمت خلال المدة ذاتها أكثر من 17 ألف برنامج تدريبي لجميع مستفيدي الضمان القادرين على العمل والتابعين لهم، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تأهيل القوى البشرية الوطنية للتحول من الرعوية إلى التنموية ومن الاعتمادية إلى الاستقلالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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