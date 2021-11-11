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تجاوباً مع مبادرة ولي العهد.. رجال أعمال يبحثون الفرص الاستثمارية في عسير

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تجاوباً مع مبادرة ولي العهد.. رجال أعمال يبحثون الفرص الاستثمارية في عسير تجاوباً مع مبادرة ولي العهد.. رجال أعمال يبحثون الفرص الاستثمارية في عسير
ضمن البرامج التنفيذية لاستراتيجية تطوير المنطقة

تجاوباً مع مبادرة ولي العهد.. رجال أعمال يبحثون الفرص الاستثمارية في عسير

اطلع وفد من رجال الأعمال بمحافظة جدة على الفرص الاستثمارية بمنطقة عسير، وذلك ضمن البرامج التنفيذية لاستراتيجية تطوير عسير التي أطلقها سمو ولي العهد أواخر شهر سبتمبر المنصرم تحت شعار " #قمم_وشيم".

وعقد الوفد الزائر عدة اجتماعات مع رجال الأعمال بمنطقة عسير ومنسوبي الغرفة التجارية الصناعية بأبها، للتعرف على الفرص الاستثمارية في المنطقة.

وأوضح ممثل غرفة أبها باتحاد الغرف مهدي آل هضبان، أن منطقة عسير تمتلك ممكنات اقتصادية متعددة تتمثل في الموارد الطبيعية، والتجهيزات والتسهيلات في مجالات الاستثمار السياحي.

وأفاد أن غرفة أبها تهدف لتشجيع المشاريع الاستثمارية وتقديم أفكار جديدة والمساعدة في حل أي معوقات أو تحديات قد تواجه أصحاب المشروعات الاقتصادية، وعبر إصدار تقارير دورية عن واقع وآفاق تنافسية البيئة الاستثمارية في المنطقة، والتعريف بمزايا ومقومات الاستثمار وتسويق القطاعات المتاحة للاستثمار، والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحصر الفرص النوعية التي تتناسب مع المنطقة والعمل على التواصل مع الشركات المستهدفة محلياً ودولياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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