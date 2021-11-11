أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الجمعة إلى الأربعاء

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من غداً الجمعة 12 نوفمبر إلى الأربعاء 17 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- يوم الجمعة: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (مطروح- السلوم- الضبعة) على فترات متقطعة 30% تقريباُ، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (حلايب- شلاتين- مرسى علم- اسوان- ابو سمبل) على فترات متقطعة 40%-50% تقريباً.

- يوم السبت: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (مطروح- السلوم- الضبعة) على فترات متقطعة 30% تقريباُ، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد (نويبع- سانت كاترين- الاقصر- اسوان- ابوسمبل) على فترات متقطعة 40%-50% تقريباً، وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب- شلاتين- مرسى علم) على فترات متقطعة60 % قد تصل إلى حد السيول على حلايب وشلاتين.

- يوم الأحد: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال جنوب البحر الاحمر على فترات متقطعة 30% تقريباً.

واعتباراً من يوم الاثنين: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الجمعة 12 نوفمبر إلى الأربعاء 17 نوفمبر 2021

- الجمعة 12 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- السبت 13 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الأحد 14 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 57 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 20 درجة.

- الاثنين 15 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الثلاثاء 16 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 30 درجة والصغرى 20 درجة.

- الأربعاء 17 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الجمعة 12 نوفمبر إلى الأربعاء 17 نوفمبر 2021.