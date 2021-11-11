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مدير «تعليم دمياط» يكرم مدير مدرسة زيد ابن حارثة لحسن انضباط اليوم الدراسي

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مدير «تعليم دمياط» يكرم مدير مدرسة زيد ابن حارثة لحسن انضباط اليوم الدراسي مدير «تعليم دمياط» يكرم مدير مدرسة زيد ابن حارثة لحسن انضباط اليوم الدراسي

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تفقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بدمياط، اليوم مدرسة زيد بن حارثة للغات بإدارة دمياط الجديدة، للاطمئنان على حسن سير وانتظام العملية التعليمية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدرسة حفاظا على الطلاب والمعلمين والعاملين.

«خلف» حرص على حضور طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية معربا عن إعجابه بالبرنامج المقدم وشموله موضوعات تحث على رفع الوعي الثقافى وغرس روح الولاء والانتماء، وتفعيل مبادرة «حلويات دمياط التعليمية» من الطلاب أثناء الاذاعة، وناقش الطالبات داخل الفصول علميا أثناء شرح الحصة للوقوف على المستوى العلمي واجادة الطلاب لمهارات القـراءة والكتابة، كما تفقد حجرات الاقتصاد المنزلي ومعامل الحاسب الآلي والانشطة، ودورات المياه، والاهتمام بالرقعة الخضراء.

وأثنى «وكيل الوزارة» على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة واكتمال هيئة التدريس ومقررا تكريم مدير المدرسة السيد محمد العقادى والعاملين فيها.

المصرى اليوم

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