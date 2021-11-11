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مدير «تعليم دمياط» يناقش مع مجلس الأمناء سبل الارتقاء بالمنظومة

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مدير «تعليم دمياط» يناقش مع مجلس الأمناء سبل الارتقاء بالمنظومة مدير «تعليم دمياط» يناقش مع مجلس الأمناء سبل الارتقاء بالمنظومة

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أكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بدمياط، على أهمية دور مجلس الأمناء في دعم المنظومة التعليمية، والمساهمة المثمرة في تذليل أية عقبات قد تواجه تحقيق تقدم المنظومة التربوية والتعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس أمناء وآباء ومعلمين محافظة دمياط، المنعقد اليوم بدعوة من المهندس عصام عمر رئيس المجلس، بقاعة مصادر التعلم بمديرية التربية والتعليم، بحضور يحيى توما مدير عام الشؤون التنفيذية وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية وأعضاء المجلس، حيث قدم المجلس لوكيل الوزارة الجديد لتوليه مهام التعليم بدمياط، واستمع وكيل الوزارة لأعضاء المجلس، وقام بالرد على استفساراتهم وحول العديد من المشكلات الخاصة بسد العجز للمعلمين وعن أهم القرارات التي اتخذتها المديرية بهذا الخصوص.

من جانبه، قال المهندس عصام عمر رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن دور مجلس الأمناء بمثابة داعم للقيادة التعليمية لتذليا العقبات والارتقاء بمستوي العملية التعليمية على مستوي المحافظة .

المصرى اليوم

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