أصالة تستعد لتقديم أغنية جديدة من كلمات أكرم حسني

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علمت «المصري اليوم» أن الفنان اكرم حسني عرض كلمات أغنية جديدة من تأليفه على الفنانة أصالة، أبدت الأخيرة موافقتها المبدأية على الكلمات، ومن المنتظر أن تغنيها خلال الفترة المقبلة.

وتوجه أكرم حسني مؤخراً إلى تأليف وتلحين الأغاني لأكثر من مطرب، من بينهم الكينج محمد منير، المقرر تسجيلها غدا، وذلك بعد أن كان يؤلف الأغاني الذي يقدمها فقط.

وكان الفنان أكرم حسني، قد حرص على حضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، واكد في لقاء تليفزيوني أن: «المهرجان ولد على إيدينا ورأينا التطور الذي يحدث فيه من عام لآخر»، مؤكدًا أنه فخور بالمهرجان وصناعه وسعيد بتواجده هذا العام.

وأضاف، أنه يستعد للمشاركة في مسلسل درامي جديد في رمضان المقبل ويحمل اسم «مكتوب عليا»، وهو مع نفس فريق عمل مسلسل «الوصية» مع السيناريست إيهاب بليبل، ونعمل على الورق الآن ونتمنى اللحاق بالسباق الرمضاني.

