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«تيجراي» تعلن إسقاط طائرة لقوات آبي أحمد.. وسفير إثيوبيا: العاصمة غير محاصرة

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«تيجراي» تعلن إسقاط طائرة لقوات آبي أحمد.. وسفير إثيوبيا: العاصمة غير محاصرة «تيجراي» تعلن إسقاط طائرة لقوات آبي أحمد.. وسفير إثيوبيا: العاصمة غير محاصرة

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أعلنت جبهة تحريرشعب تيجراي إسقاطها مروحية تابعة للحكومة الإثيوبية في منطقة عفر، وفقً لخبر عاجل لقناة العربية، الخميس.

من جانبه، أكد السفير الإثيوبي لدى الخرطوم أبادي زيمو، في تصريحات صحفية، الخميس، أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا غير محاصرة من قبل المتمردين، مشيراً إلى أن المعارك تبعد عنها حوالي 300 كيلومتر.

وأضاف أن الجيش الإثيوبي يهزم المتمردين «وفقاً لوصفه» في كل الجبهات، لافتاً إلى أنه سيتقدم إلى الأماكن التي استولوا عليها للقضاء عليهم.

واتهم السفير بعض موظفي الأمم المتحدة بتقديم دعم مباشر للمقاتلين ضد بلاده، مؤكداً أن بلاده تملك أدلة دامغة عن ذلك، وأن هناك دولاً خارج قارة إفريقيا لا تريد الخير لبلاده، مشيراً إلى أن ما تتناقله عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية عن حقيقة الأحداث في إثيوبيا غير صحيح.

يذكرأن جبهة تحرير شعب تيجراي، أعلنت أمس أنها حققت انتصارات في عدة جبهات، فيما أعلن حليفها جيش تحرير أورومو بأن «النصر بات وشيكاً» وأنهم على مشارف العاصمة أديس أبابا.

المصرى اليوم

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