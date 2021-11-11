تعذيب الطفلة «حبيبة» حتى الموت على يد زوج والدتها.. والأم: «مبلغتش عشان خوفت يتقبض عليه»

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كشفت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الخميس، تفاصيل مقتل طفلة تُدعى «حبيبة»، عمرها 5 سنوات ببولاق الدكرور، على يد زوج أمها وأخيه ومشاركة والدتها في التستر على المتهم الرئيسي، وشقيقه في حمل الجثة وإلقائها بالطريق العام.

البداية كانت بعثور أجهزة الأمن على جثة طفلة بجوار سلم الطريق الدائري ناحية دائرة مركز شرطة كرداسة.

وعقب التوصل إلى هوية الطفلة، تبينّ أن زوج أمها وراء التعدي عليها بالضرب المٌبرح بسلك كهرباء وإطفاء سجائر بجسدها حتى الموت، وشاركه أخوه في حمل الجثة وإلقائها ناحية الدائري، وتستر الأم على الجريمة مبررةً بأنها خافت من القبض على زوجها.

وأظهرت التحقيقات أن والدة حبيبة، انفصلت بالطلاق عن زوجها، وارتبطت بشاب يبلغ من 26 عامًا يكبرها بعامين، وانتقلت قبل 3 أشهر للعيش معه بشقة مستأجرة في بولاق الدكرور، حيث أذاق طفلة زوجته «حبيبة»، خلال تلك المدة، العذاب ألوانًا حتى لقيت مصرعها على يده.

ودلت التحقيقات على أن الطفلة جسدها كان مليئًا بآثار الضرب، واعترف زوج والدتها بأنه يوم الواقعة اعتدى على الطفلة بعصا خشبية حتى فاضت روحها أمام أعين أمها، واستعان بأخيه للتخلص من الجثة.

وأشارت التحقيقات إلى أن سبب وفاة الطفلة المجني عليها إصابتها بنزيف داخلي على المخ.

وقالت الأم المتهمة، أمام جهات التحقيق: «خوفت زوجي يتقبض عليه، مبلغتش الشرطة»، فيما قال شقيق المتهم الرئيسي: «أخويا قال لىّ إنه في مصيبة، وحاولت أنقذه».