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أربك محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاعب فريق الزمالك، حسابات اللجنة المكلفة بإدارة النادى، خلال الساعات الماضية بسبب الغرامة المالية التي فرضها الاتحاد الدولى لكرة القدم 400 ألف دولار لصالح نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى.

وعلمت «المصري اليوم»، أن الغرامة المالية التي تم توقيعها على نادى الزمالك، وضعت المسؤولين في وضع محرج بسبب مقدم تجديد عقد الدولى المغربي أشرف بن شرقي والذى اقترب من الرحيل.

ويدرس مسؤولو النادى دفع مقدم تجديد عقد بن شرقي الذي كان قد تم تجهيزه مؤخرا لنادى سبورتنج لشبونة لتجنب ايقاف النادى لفترة ثالثة.

من جانبه، أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن ناديه لا يملك دفع غرامة مليون و300 ألف دولار لصالح نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، وذلك في قضية تغريم القلعة البيضاء 400 ألف دولار إضافية لصالح النادى البرتغالى.

وقال المندوه في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لا نملك في الوقت الحالى مبلغ الغرامة ولكننا نتبع خطوات في كل القضايا خلال الفترة الماضية، وهى التفاوض مع النادى من أجل تقسيط الغرامة وسنحاول مع النادى البرتغالى في الساعات القادمة لمحاولة دفع المبلغ على دفعات».

وأشار إلى أن الزمالك تحمل غرامة قسطين من 3 أقساط، بواقع 400 ألف دولار في القسط الواحد، موضحًا أن سبورتنج لشبونة اشتكى الزمالك في مارس 2017، وطالب بمستحقات انتقال شيكابالا إلى الأبيض، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائى في عقد اللاعب.

وأوضح أن الزمالك تجاهل الرد على سبورتنج لشبونة، والأحكام الصادرة ضده أيضًا، وهو ما دفع النادى البرتغالى لتقديم طعن لدى المحكمة الرياضية الدولية، موضحًا أن الزمالك أصبح مطالبا بسداد مليون و300 ألف دولار لصالح سبورتنج لشبونة، مضيفًا «شيكابالا أيضًا مستحقاته يتم خصم جزء منها خاصة أنه يتم دفعها للنادى البرتغالى».

وعن أزمة تجديد بن شرقى، قال: «لا تزال أزمة الشرط الجزائى مستمرة، ولكننا نحاول حاليا توفير مقدم تجديد عقده، ونسعى بكل الطرق لحل هذا الأمر في الوقت القريب لفرض الاستقرار على الفريق خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «فى النهاية بن شرقى لاعب محترف وليس من أبناء نادى الزمالك، فهو يريد تحقيق عدة مكاسب سواء بتجديد عقده مع النادى أو الانتقال لأى فريق آخر سواء داخل أو خارج مصر، وسيكون هناك جلسة حاسمة مع اللاعب بعد عودته من المغرب».

يذكر أن بن شرقى تلقى عرضين أحدهما إماراتى والآخر قطرى، ويفاضل اللاعب بين العرضين، لحين حسم مسؤولى الفريق الأبيض موقفهم بالموافقة على طلبات بن شرقى للتجديد من عدمه.

واتفق مسؤولو الزمالك مع بن شرقى على قيمة التعاقد للتجديد، إلا أن الخلاف يبقى على قيمة الشرط الجزائى في عقد اللاعب، ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع اللاعب عقب انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في التوقف الدولى الحالى.