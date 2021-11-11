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يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره أنجولا، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء الجمعة 12-11-2021، في العاصمة الأنجولية لواندا في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 12-11-2021 بتوقيت القاهرة، مصر - العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السعودية - الحادية عشرة بتوقيت دبي، الإمارات.

يحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بينما تحتل ليبيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وتأتي الجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتتذيل أنجولا ترتيب المجموعة بـ3 نقاط.

لمتابعة مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر وأنجولا يوم الجمعة 12 نوفمبر على ملعب استاد 11 نوفمبر، في تصفيات كأس العالم قطر 2020 اضغط هنا

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصولها على حقوق بث مباريات منتخب مصر الوطني في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بشكل حصري داخل مصر وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت.

وأكدت المتحدة أن اتفاقها مع فيفا بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابون وليبيا، بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال عبر البث الأرضي والفضائي على قنوات أون تايم سبورتس، لكل هذه التصفيات التي انطلقت يوم الأربعاء 1 سبتمبر الماضي.

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قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك ومنتخب مصر والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..».

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد انجولا.

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت

تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد.. تردد قنوات ON لمشاهدة الدوري المصري الممتاز ومباريات منتخب مصر.

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليفا تلقائيا واختر بحثا رقميا وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1 يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2 يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 - يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

يعقد في الخامسة مساء اليوم بتوقيت أنجولا الاجتماع الفني للمباراة، فيما يؤدي منتخب مصر تدريبه الأخير في السابعة مساءً على ملعب المباراة بستاد 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، وذلك استعدادًا للقاء الغد بين المنتخبين ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وكان منتخب مصر قد أدى تدريبًا صباحيًا اليوم الخميس 11-11-2021 بأحد قاعات مقر إقامته، فيما قام الناميبي تشيلونجا ايراستوس مراقب المباراة بزيارة مقر المنتخب وقام بمراجعة جوازات سفر اللاعبين، فيما أجرت البعثة بالكامل اليوم مسحة طبية حسب البروتوكول المتبع في المباريات رغم إجراء مسحة مساء أمس في مطار لواندا وفق الإجراءات المتبعة في أنجولا، والتي جاءت جميعها سلبية، فيما تعلن نتائج مسحة اليوم في وقت لاحق.