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القصيم.. هيئة التراث تطلق برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في عنيزة

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القصيم.. هيئة التراث تطلق برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في عنيزة القصيم.. هيئة التراث تطلق برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في عنيزة
بمشاركة 15 متدربًا.. لنقل المعرفة للأجيال الجديدة

القصيم.. هيئة التراث تطلق برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في عنيزة

أطلقت هيئة التراث برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، بتمويل من مؤسسة عبدالله الزامل الخيرية، وذلك لنقل المعرفة حول تقنيات البناء بالطين للأجيال الجديدة، بهدف إيجاد مجموعة من حرفيي التراث العمراني، والحفاظ عليها كموروث تراثي وطني.

ويقام البرنامج التدريبي في قرية الحمدان التراثية بمشاركة 15 متدربًا، يتعرف خلالها المشاركون على أساليب البناء بالطين وتقنياته بالأساليب التقليدية وفق منهج تدريبي ينقسم إلى مرحلتين؛ الأولى مرحلة التحضير واختيار نوعية الطين وإعداد المواد المستخدمة من أحجار وأخشاب وجص وجريد وخوص النخل، فيما تتناول المرحلة الثانية تنفيذ أعمال البناء؛ وتشمل حفر أساس المبنى ورص الحجر وتخمير الطين وخلطه وتقليبه، وعمل اللياسات الجصّية والزخرفة، وتركيب الأبواب والشبابيك التراثية وسواري الأبواب الحجرية، وغيرها من الأعمال الإنشائية.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة في التراث العمراني والموجهة إلى المجتمعات المحلية في مناطق المملكة كافة، انطلاقًا من حرص الهيئة على حماية المباني التراثية، ودورها في المحافظة على المعرفة المرتبطة بها، من حيث بناؤها وتصميمها وترميمها وصيانتها؛ وذلك لما تشكله هذه المباني من قيمة حضارية باعتبارها عنصرًا رئيسًا من عناصر التراث العمراني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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