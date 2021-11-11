وسط حضور كثيف.. جامعة طيبة تنظم ندوة عن ذكرى البيعة السابعة

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"الحربي": الملك سلمان أسهم في تعزيز مكانة المرأة وحصولها على مزيد من الحقوق

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طيبة، ندوة بعنوان "ذكرى البيعة السابعة" وسط حضور كثيف من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس؛ سعياً من الجامعة لمواكبة ذكرى البيعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم.

وفي بداية الندوة تحدث عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور سهيل شفيع، عن أهمية الندوة التي تأتي بمناسبة الاحتفاء بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وتحدث الدكتور محمد الترك في الندوة عن مفهوم البيعة من الناحية الشرعية بناء على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، كما تناولت جوانب عديدة من تاريخ الدولة السعودية الأولى حتى الوقت الحالي الحافل بالمنجزات، خاصة فيما يتصل بسماته القيادية على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأوضح الترك أثناء حديثه في الندوة صفات البيعة في الشريعة الإسلامية، وشروط البيعة، وكيفية النصح للإمام، وحقوق الإمامة، مبيناً المكانة التي وصلت إليها البيعة في الإسلام وأنها تمثل أهمية كبيرة أسهمت في بقاء الأمة الإسلامية وسيادتها التاريخية، وأشار إلى أنه لا يجوز لكائن من كان أن يخرج على ولي الأمر ما دام أنه يقوم بواجبه تجاه دينه ودنياه.

واستعرضت الدكتورة عائشة الحربي الإنجازات منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وأضافت الحربي أن الملك سلمان – حفظه الله – مكن المرأة في المناصب القيادية، وأسهم في تعزيز مكانتها وحصولها على مزيد من الحقوق، ودعمهن في تحقيق النجاح على المستويين الوطني والدولي؛ الأمر الذي أتاح للمرأة أيضًا أداء دور مهم في التنمية، ما من شأنه مسارعة الخطى نحو تحقيق رؤية 2030.