تزايد فرصة مشاركة ميسى مع الأرجنتين أمام أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية

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شارك ليونيل ميسي في مران المنتخب الأرجنتيني، ويستعد للمشاركة أساسيا أمام أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، في حين تم استبعاد نيكولاس جونزاليس بسبب إصابته بكورونا.

وبعد جلسة المران الثالثة للألبيسيليستي قبل مواجهة أوروجواي، تأكد استبعاد لاعب فيورنتينا الإيطالي نظرا لأنه لم يستطع السفر إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث إن نتائج فحص إصابته بـ (كوفيد-19) ما زالت إيجابية على الرغم من أن إصابته تأكدت في 26 أكتوبر الماضي.

ولم يستدع المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، بديلا له، في الوقت الحالي، وستخوض الأرجنتين هاتين المواجهتين بـ 33 لاعبا تحت تصرف الجهاز الفني.

وكان النبأ السعيد لسكالوني هو أن ميسي، الذي تدرب منفردا يوم الإثنين بسبب آلام عضلية، خاض المران كاملا مع زملائه في الفريق، وبدا جاهزا للمشاركة أساسيا.

وقد يدفع سكالوني بديبالا أو أليخاندرو إل بابو جوميز لتعويض غياب ميسي في حالة عدم قدرته على المشاركة، ويحظى أنخيل كوريا وخواكين كوريا وخوليان ألباريث بفرص للمشاركة كأساسيين في المباراة المقبلة.

وتم استبعاد لاعب باريس سان جيرمان لياندرو باريديس، الذي أصيب بتمزق في عضلات الفخذ في منتصف أكتوبر ولم يلعب منذ ذلك الحين، عمليا من المشاركة في المباراة أمام أوروجواي، ومن المحتمل أن يلعب جيدو رودريجيز بدلا منه.

و وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية، سيزور الألبيسيليستي أوروجواي في 12 من نوفمبرالجاري في الجولة الثالثة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، قبل أن يستقبل في الـ 16 من الشهر نفسه منتخب البرازيل.

وإذا لم تكن هناك مفاجآت، فسيكون تشكيل منتخب الأرجنتين أمام أوروجواي كالتالي: إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى؛ وناويل مولينا وكريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي وماركوس أكونيا في الدفاع؛ ورودريجو دي باول وجيدو رودريجيز وجيوفاني لوسيلسو في خط الوسط؛ وأنخيل دي ماريا وليونيل ميسي ولوتارو مارتينيز كمهاجمين.

وتتصدر البرازيل ترتيب التصفيات المؤهلة للمونديال بـ 31 نقطة تليها الأرجنتين في الوصافة بـ 25 نقطة.