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تعرف على موعد مران منتخب الأخير قبل مواجهة أنجولا

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تعرف على موعد مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة أنجولا تعرف على موعد مران منتخب الأخير قبل مواجهة أنجولا

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يخوض الوطني الأول لكرة القدم، مرانه الأخير في تمام السابعة مساء اليوم الخميس 11 نوفمبر، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، استعدادا لمواجهة أنجولا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره الأنجولي مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

كان المنتخب الوطني قد أدى تدريبًا صباحيًا اليوم بإحدى قاعات مقر اقامته، فيما قام الناميبي تشيلونجا ايراستوس مراقب المباراة بزيارة مقر المنتخب وقام بمراجعة جوازات سفر اللاعبين.

منتخب

من ناحية أخرى، أجرت البعثة بالكامل مسحة طبية اليوم الخميس، حسب البروتوكول المتبع في المباريات رغم إجراء مسحة مساء أمس في مطار لواندا وفق الاجراءات المتبعة في أنجولا، والتي جاءت جميعها سلبية، فيما تعلن نتائج مسحة اليوم في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يعقد في الخامسة مساء اليوم بتوقيت أنجولا الاجتماع الفني للمباراة.

المصرى اليوم

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