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مفاجآة صادمة فى راتب «راموس» مع سان جيرمان

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مفاجآة صادمة فى راتب «راموس» مع سان جيرمان مفاجآة صادمة فى راتب «راموس» مع سان جيرمان

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كشف صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن قيمة الراتب الذي يتقاضاه، سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت الصحيفة إن راموس يتقاضى راتبا سنويا صافيا قيمته 6 ملايين يورو، طوال تعاقده الممتد لموسمين.

وأضافت أن المدافع الإسباني المخضرم، لم يحصل على مكافأة توقيع عند انضمامه صيف العام الجاري.

وانضم سيرجيو راموس في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع نادي ريال مدريد الإسباني.

يذاكر أن المدافع الإسباني المخضرم، لم يشارك في أي مباراة بالقميص الباريسي، بسبب إصابات عضلية في الساق وآلام الركبة، التي أبعدته عن الملاعب ما يزيد عن 3 أشهر.

المصرى اليوم

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