الأهلي يعود لتدريباته اليوم بدون الدوليين بعد انتهاء الراحة

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يعود الفريق الأول بالنادي الأهلي، لتدريباته عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 5 أيام، بعد الفوز بالقمة 123 بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ويعود المارد الأحمر بدون اللاعبين الدوليين، بعد انضمامهم لمنتخبات بلادهم للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويبدأ الأهلي اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري، والتي تقام يوم 19 نوفمبر الجاري.

الأهلي نفى وصول أي عروض رسمية للتعاقد مع اليو ديانج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد ارتباط اسمه بنادي جالاتا سراي التركي.

وعلمت «المصري اليوم»، أن إدارة الأهلي حددت سعر رحيل ديانج بما لا يقل عن 9 ملايين دولار، وعندما يكون هناك عروض رسمية ستتم مناقشتها.