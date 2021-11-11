للمرة الثانية خلال أيام.. محكمة الخرطوم الجزئية تقضي بعودة الإنترنت للسودان «في الحال»

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بينما يستمر فرض الإجراءات الاستثنائية في السودان على خلفية الاحتجاجات التي عقبت قرارات البرهان منذ 25 أكتوبر الماضي، وبينما يتعرض السودانيون لانقطاع الاتصالات والإنترنت بين الحين والآخر، قضت محكمة الخرطوم الجزئية، صباح اليوم بعودة الإنترنت «في الحال».

وأمرت المحكمة العامة بالخرطوم، شركات الاتصالات في البلاد بإرجاع خدمة الإنترنت «فوراً»، لجميع المشتركين إلى حين الفصل بالضرر، ونشر رئيس جمعية «حماية المستهلك» ياسر ميرغني، نص الأمر القضائي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكانت المحكمة ذاتها أمرت قبل يومين بإعادة الإنترنت، شركات الاتصالات الثلاث الرئيسية في البلاد بإعادة خدمة الإنترنت مع دخول البلاد يومها السادس عشر لانقطاع الخدمة في أعقاب قرارات البرهان في 25 أكتوبر الماضي، إلا أن شركات الاتصالات المعنية بتنفيذ القرار، أعادته لـ8 مشتركين فقط، ممن وردت أرقامهم بالدعوى، فيما أعتبره السودانيون «تحايل» على الأمر القضائي.

وتقدمت جمعية حماية المستخدم بدعوى جديدة نيابة عن كافة المشتركين، ليصدر القرار الجديد اليوم الخميس بإعادة الخدمة «فورًا» للجميع.

وانقطع الانترنت على نطاق واسع في السودان منذ أعلن البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي وأوقف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والعديد من الوزراء والسياسيين.

ووعد الفريق عبدالفتاح البرهان غداة قراراته بعودة خدمة الانترنت «تدريجيا» بعد أن اتهم الشبكة العنكبوتية بأنها آلة لصنع «الفتنة».

وأقام الدعوى مجموعة من المحامين وجمعية حماية المستهلك السودانية، بحسب أحد هؤلاء المحامين عبدالعظيم حسن. مؤكدًا شأن «المحكمة العامة في الخرطوم أمرت بعودة خدمة الانترنت فورا».