إصابة طفلين إثر انفجار أسطوانة غاز بالوراق (صور)

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أصيب طفلين، اليوم الخميس، جراء انفجار أسطوانة غاز منزلية بأحد العقارات في منطقة الوراق شمال الجيزة.

انتقلت أجهزة الأمن، والحماية المدنية، وفريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة، وانتداب خبراء المعمل الجنائي للكشف عن أسباب الانفجار.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بنطاق قسم شرطة الوراق.

بالفحص والمعاينة تبين انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم داخل منزل، ما أسفر عن إصابة طفلين نقلا إلى مستشفى الساحل لتلقي العلاج اللازم.

انفجار أسطوانة غاز في الوراق