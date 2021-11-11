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تجديد حبس المتهم بقتل صديقه لسرقة هاتفه في كرداسة

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تجديد حبس المتهم بقتل صديقه لسرقة هاتفه في كرداسة تجديد حبس المتهم بقتل صديقه لسرقة هاتفه في كرداسة

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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، حبس المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته بمنطقة زراعية في كرداسة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة، صرحت بدفن جثمان المجني عليه، وتبين من مناظرة الجثة إصابته بـ 6 طعنات إحداهما في الرقبة، وواحدة في الصدر، وأخرى بجانب القلب، وواحدة في الجانب الأيسر، وأخرى في الأيمن، وواحدة في البطن.

وكشفت التحقيقات نيابة كرداسة، أن المتهم تعرف على المجني عليه منذ شهرين عن طريق صديق مشترك، وعندما مر بضائقة مادية، ذهب للمجني عليه ليأخذ هاتفه أو مبلغ مالي، فعندما رفض المجني عليه عزم على نيه سرقته.

واعترف المتهم، للنيابة، بأن تشاجر مع المجني عليه وأخذ هاتف الأخير وباعه لأحد المحال، واستوالى على مبلغ 800 جنيه من صديق، ثم ألقى بجثته بين الأراضي الزراعية لإخفاء معالم الجريمة.

وذكر الأهالي، أنهم شاهدوا «كريم» المجني عليه مع المتهم «حسن» صديقه، وهما في شجار مع بعضهما، منذ أسبوع ثم اختفى المجني عليه، وكانت المرة الأخيرة التي شاهدوا فيها المجني عليه.

المصرى اليوم

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