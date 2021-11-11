بتهمة النصب على الفنانين.. بلاغ أمام النائب العام ضد 3 منتجين أحدهم يحمل جنسية عربية

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تقدم شعبان سعيد، المحامي، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام اتهم فيه 3 منتجين أحدهم يحمل جنسية دولة عربية بإيهام عدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة منة فضالي، بإنتاج فيلم يعرض على أحد المنصات الإلكترونية وعقب الانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم امتنعوا عن سداد مستحقات الفنانين والعاملين.

وجاء في البلاغ، أن المشكو في حقهم استعانوا ببلطجية للتصدي للعاملين المطالبين بأجورهم، واستبدلوهم بأخرين، لاستكمال الفيلم رغم أن معظم مشاهده تم تصويرها.

وتابع البلاغ الذي حمل رقم 11330 سنة 2021 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقهم ممتنعين عن أداء أجور العاملين، فضلًا عن إرسالهم رسائل تهديد لهم، مما دفع نقابة المهن التمثيلية بإصدار قرار بوقف التعامل معهم.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق في الواقعة، ومعاقبة المتهمين بنصوص المواد 327 و336 و375 من قانون العقوبات.