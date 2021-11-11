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3 طالبات إعدادى يلقن سائق توك توك درسا فى البساتين

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3 طالبات إعدادى يلقن سائق توك توك درسا فى البساتين 3 طالبات إعدادى يلقن سائق توك توك درسا فى البساتين

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تباشر الجهات المعنية تحقيقاتها مع سائق "توك توك"، لاتهامه ؛ فبالتشاجر مع 3 طالبات بمنطقة البساتين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي بوجود تجمع لعدد من الأهالي وتعديهم على سائق "توك توك" بالضرب المبرح.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن 3 طالبات إعدادي كن يستقلون توك توك وفي منتصف الطريق عرض السائق على أحداهن مبادلة أرقام الهواتف فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة فقامت الطالبات بالاستغاثة بالأهالي وامسكوا بالسائق وتعدوا عليه بالضرب بسبب المضايقة.

المصرى اليوم

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