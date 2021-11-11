الأهلى يواجه طلائع الجيش فى بطولة دورى اليد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس عندما يواجه فريق طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا على صالة طلائع الجيش، ويسعى «رجال يد الأهلي» لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز.

وحرص الجهاز الفني لفريق «رجال يد الأهلي» بقيادة طارق محروس على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب بعدما خاض الفريق تدريبات بدنية وخططية متنوعة للوصول باللاعبين إلى أفضل مراحل الجاهزية.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة لـ«رجال يد الأهلي»، خاصة بعد فترة التوقف الطويلة بسبب معسكر المنتخب الوطني وتواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي بين صفوفه.

كان فريق اليد سيدات بالنادي قد فاز على فريق الشمس، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الشمس، وقدم «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شهدت ندية بين الفريقين، لكن خبرات لاعبات الأهلي حسمت اللقاء لصالح الفريق، بنتيجة 30-26.

وواصل «سيدات يد الأهلي» عروضه القوية في بطولة الدوري، وقدمت اللاعبات أداءً مميزًا للغاية بفضل الهجمات السريعة والدفاع المحكم والتصويبات القوية، تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف.