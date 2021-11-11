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جلسة مرتقبة في الأهلي لحسم مصير كهربا

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جلسة مرتقبة في الأهلي لحسم مصير كهربا جلسة مرتقبة في الأهلي لحسم مصير كهربا

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تعقد إدارة الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مرتقبة مع بيتسو موسيماني المدير الفني، خلال الفترة المقبلة، لحسم مصير محمود عبدالمنعم كهربا من البقاء أو الاستمرار داخل القلعة الحمراء.

تأتي هذه الجلسة بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت خلال الفترة الماضية بشأن التسريبات والتي حدثت عقب مباراة البنك الأهلي في الدوري.

الجلسة ستكون حاسمة لموقف كهربا النهائي من البقاء أو الرحيل عن الأهلي في انتقالات يناير المقبل، لأحد الأندية الخليجية، حيث سيكون القرار النهائي لبيتسو موسيماني ومعرفة قراره النهائي من الحاجة له.

المصرى اليوم

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