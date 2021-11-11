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سيراميكا يخوض مباراتين وديتين استعدادًا لاستئناف الدوري

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سيراميكا يخوض مباراتين وديتين استعدادًا لاستئناف الدوري سيراميكا يخوض مباراتين وديتين استعدادًا لاستئناف الدوري

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استقر الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن هيثم شعبان، على خوض مباراتين وديتين اليوم الخميس، من أجل الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري العام من جديد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وخوض منتخب مباراتي أنجولا في لواندا، والجابون في الجيش ببرج العرب، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة، لتصفيات الدور الثاني من تصفيات .

وقرر الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، خوض مباراة أمام فريق «ايسترين كومباني»، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بستاد ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، بينما يخوض نادي سيراميكا كليوباترا وديته التانية أمام فريق المقاولون العرب، على ملعب عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر، تمام السادسة مساءً.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وفضل الكابتن هيثم شعبان خوض المبارتين في نفس اليوم من أجل الحفاظ على المعدل البدني للاعبين، وتجهيز الجميع، قبل عودة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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