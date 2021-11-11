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3 تحديات قوية أمام في نوفمبر بالدوري

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3 تحديات قوية أمام الزمالك في نوفمبر بالدوري 3 تحديات قوية أمام في نوفمبر بالدوري

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لخوض 3 تحديات قوية في شهر نوفمبر الجاري باستئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض أبناء ميت عقبة 3 مواجهات قوية في الفترة المقبلة في مسابقة الدوري، يبدأها الفريق بلقاء الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الجاري في الخامسة والنصف مساءً باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك بعدها مع البنك الأهلي يوم 22 نوفمبر باستاد القاهرة في الثامنة مساءً ضمن مباريات الجولة الخامسة للمسابقة المحلية، قبل أن يخرج أبناء ميت عقبة لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 25 نوفمبر الجاري باستاد بتروسبورت في الخامسة والنصف مساءً باستاد بتروسبورت في الجولة السابعة للدوري.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات بمسابقة الدوري، وكان الفريق فاز في مباراتين وخسر في لقاء.

المصرى اليوم

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