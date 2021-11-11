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جلسة حاسمة بين حسين لبيب ولاعبي

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جلسة حاسمة بين حسين لبيب ولاعبي الزمالك جلسة حاسمة بين حسين لبيب ولاعبي

استقر حسين لبيب رئيس نادي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق بعد العودة إلى التدريبات للحديث معهم عن مباراة القمة الأخيرة وما حدث فيها.

وطالب لبيب لاعبي الزمالك بفتح صفحة جديدة في اللقاءات المقبلة وضرورة نسيان تلك المواجهة بشكل كامل خاصة وأن بطولة الدوري لازالت طويلة والفريق قادر على التعويض وتحقيق بطولة الدوري وحتى لا يتأثروا نفسيًا بشكل سلبي.

على الجانب الآخر، أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم الخاصة بالنادي، بالرغم من حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.

وحرص حامد على التواجد في مقر النادي لخوض تدريبات فردية في الجيم للحفاظ على لياقته في ظل حصول الفريق على راحة سلبية بسبب توقف الدوري بسبب ارتباط الوطني الأول بخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد منح اللاعبين راحة لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي، على أن يستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء الراحة استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الحالي بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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