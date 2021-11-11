بسيونى: رحلت عن طلائع الجيش بعدما حققت أفضل نتائج ف تاريخ النادى

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أكد عبدالحميد بسيونى المدير الفنى السابق لفريق طلائع الجيش، أنه رحل عن تدريب الفريق بعدما حقق أفضل نتائج في تاريخ النادى، بعدما توج معه ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

لافتا إلى أنه فضل الاستقالة من تدريب الفريق بعد التعادل الأخير أمام المقاولون العرب في الدورى الممتاز بعدما علم بتفاوض النادى مع مدير فنى جديد لخلافته، ولذلك فضل ترك الحرية لمجلس الإدارة في اختيار المدير الفنى المناسب للفريق وفقاً لرؤيتهم الفنية.

وقال بسيونى، في تصريحات تليفزيونية، إن فريق الطلائع حقق تحت قيادته نتائج لم تحدث في تاريخ النادى سواء في المباريات أو التتويج ببطولة السوبر لأول مرة، وأضاف بسيونى أنه تلقى عدة عروض من أندية كبيرة بالدورى، لكنه رفض لالتزامه مع مسئولى الطلائع خاصة أن العروض وصلت خلال قيادته للفريق.