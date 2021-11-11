موسيمانى يتحفظ على رحيل صلاح محسن فى يناير

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تحفظ الجنوب افريقي بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي على فكرة الاستغناء عن صلاح محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تلقي اللاعب العديد من العروض المحلية للرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل

وتعرض لأكثر من إصابة أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية مشدداً على أنه يثق في قدرة صلاح محسن على التألق مع الاهلى من جديد في ظل حاجة الفريق لجهوده.

ويحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له صلاح محسن من قبل الجهاز الطبي للأهلي عقب استئناف التدريبات موقف اللاعب وحالته الطبية، وموعد نزوله التدريبات الجماعية مع الفريق، لاسيما أنه غاب عن المشاركة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي

يري موسميانى ان اللاعب سيفيد الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة انه يمتلك قدرات فنية وبدنية عالية، بالاضافه الى ان سيزيد من قوة مقاعد البدلاء بالفريق