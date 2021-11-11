السيطرة على حريق في قطعة أرض بشارع الهرم (صور)

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أمرت جهات التحقيق في الجيزة، الخميس، بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع حريق اندلع بقطعة أرض فضاء في منطقة الهرم، وتحديد أسبابه.

وأفادت التحقيقات بأن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وأخمدت بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من قطعة أرض فضاء الكائنة 10 شارع جمال الدين الافغاني من شارع الهرم.

حريق بقطعة أرض فضاء في الهرم

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات.

وأجرى القوات عمليات التبريد، لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.