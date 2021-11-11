محافظ بني سويف يتفقد تشغيل محطة صرف الإسكان الاجتماعي ببياض العرب والعلالمة

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الخميس، تشغيل محطة رفع صرف صحي ودخولها الخدمة بمنطقة الإسكان الاجتماعي ببياض العرب والعلالمة،حيث رافقه كل من:المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان،المهندس عامر عبدالحكيم رئيس فرع الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي،المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف،الدكتور باسم على مدير التخطيط بفرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي.

واستمع المحافظ من مسؤولى الصرف الصحي عن مكونات المحطة، والتي ستخدم 59 عمارة إسكان اجتماعي وستساهم في تقليل منسوب المياه الجوفية بالمنطقة المحيطة،حيث سترفع الصرف إلى محطة معالجة بني سويف الجديدة، وتأتي ضمن جهود الدولة في توفير المرافق العامة لمشروعات الإسكان الاجتماعي التي تشهد طفرة كبيرة في الفترة الحالية.