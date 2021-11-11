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تحرير 121 محضرًا متنوعًا المخالفين في كفر الشيخ

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تحرير 121 محضرًا متنوعًا المخالفين في كفر الشيخ تحرير 121 محضرًا متنوعًا المخالفين في كفر الشيخ

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شهدت مراكز ومدن المحافظة، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، وذلك لإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 121 محضراً متنوعاً بمراكز ومدن المحافظة، و73 محضر نقص وزن و7 محاضر مواصفات و2 محضر تصرف دقيقة 39محضراً متنوعاً خلال المرور على المحلات والسوبر ماركت والمطاعم والكافيهات والمقاهي والجزارة والمصانع ومحلات التجارية والأسماك المملحة والسوبر ماركت والمطاعم ومحطات الوقود بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعينة، ومدير، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشى تموين الإدارة من مأموري الضبط القضائي، وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري، والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات والغلق الإداري.

المصرى اليوم

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