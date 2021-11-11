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العثور على جثة مجهولة الهوية في نهر النيل بالجيزة.. والأمن يفحص بلاغات التغيب

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العثور على جثة مجهولة الهوية في نهر النيل بالجيزة.. والأمن يفحص بلاغات التغيب العثور على جثة مجهولة الهوية في نهر النيل بالجيزة.. والأمن يفحص بلاغات التغيب

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تباشر نيابة جنوب الجيزة، الخميس، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل بدائرة قسم الجيزة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الشاب مجهولة الهوية ولا توجد به إصابات ظاهرية، وبناءً عليه تفحص أجهزة الأمن بلاغات التغيب.

وتلقت مديرية امن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل، بدائرة قسم الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وانتشلت الجثة، وتبين أنها لشاب مجهول الهوية خالية من الإصابات الظاهرية.

وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المستشفى، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف هويته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

المصرى اليوم

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