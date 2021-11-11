محافظ الشرقية يتابع أداء ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الموحدة لأعمال الرصف

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية، وتهيئة الطرق امام حركة السيارات وعبور المواطنين.



جاء ذلك خلال لقائه المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والنقل، الخميس، للتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الموحدة لأعمال الرصف للعام المالي 2021 / 2022، والبالغ عددها 26 مشروع بإجمالي أطوال 83.8 كم وبتكلفة 250 مليون و37 ألف جنيه.

شدد المحافظ على إلزام الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ للإنتهاء من أعمال الرصف، وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر، مع الإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم وإزالة المعوقات لإنهاء الأعمال في اسرع وقت ،للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه استعرض المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والنقل ،الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة لأعمال الرصف للعام المالي 2021 /2022 م، وتمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ 26 مشروع بتكلفة 250 مليون و37 ألف جنيه ،وبإجمالي أطوال 83.8 كم، حيث شملت تلك المشروعات، إستكمال طريق أبوالأخضر / المانسترلي القطاعين الأول والثاني بطول 12كم وبتكلفة 20 مليون جنيه، وإستكمال أعمال رصف طريق بلبيس / منيا القمح بطول 1 كم بتكلفة 5 مليون جنيه، وإستكمال أعمال الرصف والتغطية بطريق الزقازيق / بندف / منيا القمح بطول 2 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رصف شوارع «القومية – طلبة عويضة – عمر بن الخطاب» بمدينة الزقازيق باجمالي أطوال 3 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه، وكذلك إنشاء حائط ساند على مصرف بحر صفط طريق كفر الحاج حسن، وأمام قرية المعالي على بحر أبوالأخضر بطول 1 كم بتكلفة 4 مليون و600 ألف جنيه.

وأضاف أنه جاري إستكمال أعمال إنشاء حائط ساند على طريق جسر مصرف رمسيس بطول 1 كم بتكلفة 4 ميون و700 ألف جنيه، وإستكمال أعمال الرصف وإنشاء حائط ساند بطريق فاقوس / الغزالي / أم عجرم بطول 5 كم وبتكلفة 17 مليون و800 ألف جنيه، وكذلك تنفيذ أعمال تغطية طريق القصاصين / الأزهار / الفرايحة بطول 3 كم بتكلفة 10 مليون جنيه.

وأوضح مدير مديرية الطرق والنقل أن الخطة الموحدة لأعمال الرصف شملت إستكمال أعمال رصف طريق كفر الشاويش / احمد صالح/ طاروط بطول 600 متر بتكلفة 3 مليون جنيه، وإستكمال أعمال رصف طريق منيا القمح / مشتول بطول 3.5كم بتكلفة 10 مليون جنيه، بالإضافة إلى إستكمال أعمال رصف طريق دائري ديرب نجم بطول 1.5كم وبتكلفة 4 مليون و900 ألف جنيه، فضلا عن تنفيذ أعمال رصف طريق الثلاثيني / الستيني بطول 5كم بتكلفة 9 مليون و200 الف جنيه، وإستكمال أعمال رصف طريق المثلث / الحلمية / بحطيط بطول 5 كم وبتكلفة 10 مليون و900ألف جنيه، وأعمال رصف شارعي اللواء احمد عبدالعزيز واحمد اسماعيل بمدينة الزقازيق باجمالي اطوال 3 كم وبتكلفة 7 مليون و500 ألف جنيه، كما أنه جاري تنفيذ أعمال رصف تقسيم حي الزهور بطول 5 كم وبتكلفة 8 مليون و600 ألف جنيه، وتنفيذ أعمال رصف الطرق السطحية لنفق أحمد عرابي وشارع فاروق باجمالي أطوال 6 كم بتكلفة 15 مليون و900 ألف جنيه، وأعمال تطويروتجميل اعلي نفق أحمد عرابي وشارع فاروق بتتكلفة 10 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية بنطاق حيي اول وثان بمدينة الزقازيق باجمالي أطول 8 كم وبتكلفة 8 مليون و600 ألف جنيه، واستكمال رصف طريق ههيا/ العلاقمة بطول 4 كم وبتكلفة 4 مليون جنيه، ناهيك عن إنشاء حائط ساند على ترعة حانوت بتكلفة 3 مليون جنيه واستكمال اعمال رصف شوارع ( سعد زغلول / وجية اباظة/ سيد مرعي ) بمدينة منيا القمح باجمالي اطوال 6 كم وبتكلفة 26 مليون جنيه، ورصف شارع عبدالعزيز على بمدينة أبوكبير بطول 4 كم وبتكلفة 8 مليون جنيه، ورصف شارع الديار الشامية من تقاطع شارع الجامعة حتي تقاطع شارع السادات بمدينة القرين بطول 2 كم وبتكلفة 3 مليون و300 ألف جنيه .