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وفي حُب وعشق سيدة المسرح العربي، وجد أحد المواهب الشابة ويدعى أحمد مجدي، طريقه ليعبر عن حبه للفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وذلك عن طريق حبه للشعر حيث فاجأها خلال تناولها العشاء في أحد الفنادق الكبرى، ليقرأ لها قصيدته التي كتبها خصيصًا لها منتظرًا حضورها الفعاليات ليقدمها لها، والتي أعربت له عن سعادتها بها مبتسمة «جميلة».

ومن جانبه قال الشاعر الشاب أحمد مجدي عبدالرحيم، عن كواليس كتابته للقصيدة أنه كتبها حبًا في سيدة المسرح العربي وانتظر حتى تسنى له الفرصة ليقدمها لها، لافتًا هي فنانة قيمة ولها تاريخ كبير وأكثر ما أسعدني أنها أعجبتها جدًا ومن الوهلة الأولى لسماعها أشادت بها وقالت لي جميلة عدة مرات، وسعدت بوجودي في المهرجان الذي جمع كل المواهب وأتاح لهم الفرصة في لقاء النجوم الكبار.

وجاءت قصيدة حب أحمد مجدي لسيدة المسرح العربي بكلمات باسمها الثلاثي سميحة أيوب عثمان: «يا سميحة يا عثمان.. بنحبك من زمان.. يا سيدة المسرح.. كل اللي يشوفك بيفرح.. يا سميحة يا ايوب.. حبك في القلوب.. نورتينا ونورتي الجنوب» قاصدًا جنوب سيناء.