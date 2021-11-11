بعد افتتاح المهرجان الأول للتمور.. محافظ الجيزة: لدينا أجود الأنواع بالواحات (صور)

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تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الخميس، مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور والمقام خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ نوفمبر الجاري، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد على سفير دولة اليمن والسيد محمد تميمي المستشار الاقتصادي لسفارة السعودية ونائب سفير دولة اندونسيا .

وأكد راشد ان المهرجان يأتي في اطار دعم قطاع زراعة النخيل وانتاج التمور بمصرنا الحبيبة أكبر منتج للتمور على مستوي العالم، مشيراً ان مهرجان التمور بالواحات البحرية تقام فعالياته بمشاركه اكثر من 80 عارض من مصر وعددا من الدول العربية المنتجة للتمور.

وأشار إلى أن المهرجان يأتى استكمالاً للتعاون المثمر مع الغرفة التجارية بالجيزة، لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور بالواحات البحرية، لما له من أهمية كبيرة حيث تعد المدينة احدى اكبر مراكز انتاج التمور، والتى تتمتع بجوده انتاجياتها ويوجد بها أكثر من 2 مليون نخله تنتج 30 الف طن تمور ويقوم على أعمال التصنيع الخاصة بها ٣٧ مصنع ومحطة تعبئة مما يجعل من صناعة التمور أهم مصادر الدخل التي يعتمد عليه أغلب الأسر بالواحات البحرية، مشيراً انه كان لزاماً علينا التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة مما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية إلى جانب تنشيط مختلف القطاعات الواعدة، التي تمتاز بها المدينة من مقومات سياحية مؤكداً انه سوف يتم متابعه عقد المهرجان بشكل سنوي لذعم ذلك القطاع الحيوى.

وقال خلاله كلمته الافتتاحية إن الدولة المصرية خلال السبع سنوات الأخيرة في ظل توجيهات القيادة السياسية شهدت قفزة تنموية في مشروعات التنمية والإهتمام بتحسين كافة دعائم الإقتصاد والإرتقاء بحياة المواطن ومستوى معيشته الامر الذي أدى إلى تعزيز سبل التنمية .

ووجه الشكر لأصحاب المصانع المشاركة والقائمين على تنظيم فعاليات المهرجان في أولى دوراته والذي يعد بادرة لتسليط الضوء على مختلف منتجات الواحات البحرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها والتى يأتى على رأسها زراعة التمور والتى تمتاز تمورها بجودة تؤهلها لإحتلال القمة في إنتاج العديد من الانواع ليس على مستوى مصر أو دول الشرق الأوسط فحسب بل على مستوى العالم وذلك لجلب الإستثمارات وتعزيز صادراتها لتعم الفائدة جميع ربوع المدينة وقراها .

شملت فعاليات المهرجان تفقد اروقه الشركات والعارضين من المتخصصين في قطاع التمور وعروض فنون شعبية لبيت ثقافة الباويطى عن التمور بالاضافه إلى توزيع جوائز مسابقة أفضل عبوة ومزرعة ومصنع لإنتاج التمور .