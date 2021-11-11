بنك ناصر الاجتماعي يبحث سبل التعاون مع بنك التنمية الإسلامي بجدة

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عقد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من مسؤولي بنك التنمية الاسلامي بجدة لبحث فرص وأطر التعاون المشترك والمشروعات التي يمكن تنفيذها والتي تساهم في تنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وقد استهل عشماوي الاجتماع بنبذه تعريفية عن تاريخ البنك كأول البنوك الاجتماعيه والتنمية المستدامة وبنك الادخار متناهى الصغر الأول في شمال افريقيا والمنطقة العربية مستعرضا نمو رأسمال البنك إلى 3 مليارات جنيه مما يسمح له بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته المجتمعية للكثير من الأفراد من خلال زيادة منح التمويلات الاجتماعية وتقديم تمويلات إنتاجية للمرأة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من هذه الموارد لتقديم التمويلات للعملاء بعائد مميز وتشجيع الادخار وقبول الودائع الاستثمارية وأوضح الطفرة التي حققها البنك في أرباح العام المالي الحالي وترابط النشاط الاجتماعي والمصرفي بالبنك وأن هدف البنك الأساسي هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيه واستخدام الأرباح المحققة في الجانب المجتمعي.

واوضح عشماوي ان البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك يهدف إلى المشاركة الفعالة في خطط ومبادرات التنمية المستدامة وسياسات التمكين الإقتصادى من خلال الإسهام في تحقيق الشمول المالى وطرح نماذج جاذبة للإدخار متناهى الصغر بمنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الأسلامية وتقديم أفضل الخدمات المصرفية بوسائل ميسرة ذات كفاءة عالية هذا بجانب التكامل مع إستراتيجية وزارة التضامن باعتبار البنك ذراعا مالية لوزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرض أحد المسؤولين ببنك التنمية الاسلامي حرصهم على تعزيز التعاون مع البنك في مجالات، التنمية المستدامة والصحة بالإضافة إلى المشاركة في الاستثمار للمشروعات ذات الاختصاص كما أنه يتيح الفرصه للبنك للاستفادة من التمويلات والتعاون بينهما في المساهمة في تنفيذ الخطط التنموية من خلال تشجيع ودعم ريادة الاعمال وتنويع مصادر التمويل والخبرات المختلفة لاستخدامها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتزامن مع حرص الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة.