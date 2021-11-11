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مضيف طيران يكشف أغرب سؤال طُرِح عليه أثناء عمله

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مضيف طيران يكشف أغرب سؤال طُرِح عليه أثناء عمله مضيف طيران يكشف أغرب سؤال طُرِح عليه أثناء عمله
لهذا يشكو بعض الركاب من ضوضاء عالية داخل الطائرة

مضيف طيران يكشف أغرب سؤال طُرِح عليه أثناء عمله

كشف مضيف في الخطوط الجوية الأمريكية يدعى تومي شيماتو، عن أكثر الأسئلة غرابةً التي يطرحها المسافرون على متن الطائرات.

وذكر هذا المضيف الجوي الذي اشتهر بمقاطع عما يعترضه في مهنته في موقع "تيك توك" أن مسافرًا في الدرجة الاقتصادية سأله في أحد الأيام عن الوجهة التي يقصدها المسافرون في درجة رجال الأعمال.

وعلّق المضيف معبرًا عن تعجبه الشديد، بقوله: "نحن جميعًا على نفس الطائرة ونطير إلى نفس المكان، ما هذا السؤال الغبي؟".

وفي مناسبة أخرى، سأله أحد الركاب عن عدد المرات التي سافر بها بالطائرة في حياته، موضحًا أنه لا يحتفظ بسجل لعدد الرحلات الجوية التي قام بها، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال طار في الساعات 48 الأخيرة تسع مرات.

وفي مسألة طريفة أخرى، قال إن بعض المسافرين يشكون من وجود ضوضاء عالية داخل الطائرة بسبب منظومة التكييف، ويطلبون من المضيفات القيام بأي شيء لتلافي هذا الأمر!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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