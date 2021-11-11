"المولد": نلعب لهدف واحد وشكراً لـ"الربيعي".. "سالم": خرجنا بنتيجة جيدة أمام أستراليا

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أكدا أن محافظة "الأخضر" على الصدارة هو الأهم

قال لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فهد المولد: إن التعادل كان عادلاً أمام أستراليا 0/0؛ نظراً لحساسية المباراة وأهميتها لمنتخبين متنافسين على خطف بطاقة التأهل لمونديال 2022.

وأضاف "المولد": لم نستغل الفرص التي تهيأت لنا، ولكن الحمد لله الظفر بنقطة ثمينة أبقانا في الصدارة، والحقيقة نحن نلعب في الأخضر كفريق واحد لتحقيق هدف واحد.

ووعد "المولد" بتحقيق النقاط الثلاث أمام فيتنام، كما أشاد بتألق حارس الأخضر في المباراة محمد الربيعي.

من جانبه، قال سالم الدوسري (رجل المباراة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم): إن "الأخضر" استطاع إدارة مباراته أمام أستراليا بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الخروج بنقطة من أرض الوصيف نتيجة تعتبر جيدة.

وزاد "الدوسري" في تصريحات للناقل الرسمي بعد المباراة: "أدرنا المباراة بالشكل المطلوب، وخرجنا بنتيجة جيدة من أرض منتخب كبير وبين جماهيره".

وأوضح "سالم" في حديثه أن لاعبي "الأخضر" يكملون بعضهم بعضًا، مشدداً على أن جميع اللاعبين على قلب واحد ويد واحدة من أجل الأخضر.

وبقي المنتخب السعودي في صدارة مجموعته الثانية، بعد تعادله، اليوم الخميس، مع نظيره الأسترالي سلباً، في لقاء جمعهما لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.