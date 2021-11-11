ضبط 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها في القاهرة

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تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة، وعثر بداخله على كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1500 جرام، و80 جرام من مخدر البودر، و800 جرام من مسحوق أبيض لتجهيز البودر المخدر، و57 جرام من البودر الأصفر «مادة خام لتصنيع البودر»، و3 ميزان حساس، و3 زجاجات بداخلها مادة الأسيتون «المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة»، وأدوات التصنيع، ومبلغ مالي، و17 كيس «تبغ».

كما تم ضبط دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بأحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تصنيع المواد المخدرة، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والدراجة لتسهيل تنقلاتهم.