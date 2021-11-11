تكثيف برنامج التحول الرقمي يفتح الباب لاستثمارات الشركات الاجنبية في قطاع التكنولوجيا

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تسابقت الشركات المصرية في تقديم تكنولوجيات متطورة في اطار خطة الدولة للتحول الرقمي فيما شهدت فاعليات معرض كايرو اي سي تي حضور مكثف من جانب الشركات الصغيرة و المتوسطة لعرض احدث التكنولوجيات التي شهدتها الاسواق في اطار زيادة الطلب من جانب المؤسسات علي الحلول التكنولوجية المتطورة و تطبيق برامج التحول الي الرقمنة .

وقال محمد عبد الحميد المدير التنفيذي لشركة ادراكي للحلول التكنولوجية ان معرض كايرو اي سي تي في دورته الـ 25 لهذا العام ضم عدد كبير من اللاعبين في سوق التكنولوجيا فيما كان الحضور اقل من السنوات الماضية متاثرا باجواء كورونا .

واعتبر ان تراجع الاعداد منح الفرصة للعارضين للتركيز بصورة اكبر في عرض المنتجات الجديدة التي اصبحت متاحة مشيرا الي ان تبني الدولة للتحول الرقمي من خلال رؤية 2030 ساهم في زيادة معدل الاستثمارات و تكثيف العمل في هذه القطاع خلال الفترة الحالية .

وقال ان كورونا ساهمت في تسريع عجلة الطلب علي التحول الرقمي ورغم انه لم يكن هناك استعدادات مسبقة لازمة كورونا ولكن نجحت الدولة في تحويل الازمة الي فرصة من خلال استغلال اجواء كورونا للاسراع بتنفيذ المشروعات المطلوبة وهو ما كان ساهم في جذب الكثير من الشركات الاجنبية لاتمام هذه المشروعات ما يعكس ذكاء الادارة في التعامل مع الازمة .

وتابع في تصريحات لـ" المصري اليوم " علي هامش المؤتمر ان اتجاه الدولة المصرية الواضح نحو الرقمنة و التحول الرقمي حيث اصبح لدي الدولة الكثير من المشروعات وهو ما يحتاج الي زيادة الاستعدادات لهذا من خلال زيادة الاستثمارات و التطبيقات المتاحة من جانب الشركات و المؤسسات مؤكدا ان النتائج تكون واضحة مع اتمام المشروعات و التي تظهر من خلال تحسن مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين المقيمين في الدولة .

واثني عبد الحميد علي اهتمام الدولة باقامة معرض ايضا للمواصلات الذكية الي جانب معرض كايرو اي سي تي وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في مجال اللوجستيات و النقل الذكي و الربط بين المناطق و المحافظات .

وفيما يتعلق بتاثير دخول الشركات الاجنبية علي السوق و نقل الخبرات قال ان مصر بالنسبة للمنطقة العربية و افريقيا فيما يتعلق بالتكنولوجيا تشبه الهند بالنسبة للعالم موضحا ان دخول الشركات الاجنبية ساهم في سرعة اتمام المشروعات و لكن من خلال الاعتماد علي الكوادر البشرية المصرية المميزة وقال : " مصر هب للموارد البشرية و التكنولوجيا في المنطقة " .

واشار الي عقد شراكة بين ادراكي و شركة اس ايه بي في مجال التعليم حيث سيتم تقديم الكورسات المعتمدة خاصة ان المجال الخاص بتطبيقات السوفت وير له منهج فني و ليس اكاديمي و يكون من خلال التدريب و ليس التعليم موضحا انه سيتم الشهادات المعتمدة له فضلا عن التعاون مع الجامعات الاهلية و الخاصة لتحديد ديبلومة في المجال تسهم في تخريج المئات من الخريجين المتميزين في المجال تجتاج اليهم مصر و المنطقة في المرحلة المقبلة .