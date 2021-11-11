«حلقتْ فرشاتها في سماء الفن».. من هي جاذبية سري ؟ (بروفايل)

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عن عمر 96 عاما رحلت عن عالمنا الفنانة التشكيلية جاذبية سري، قدمت خلالها 70 معرضا فنيا، وصلت من خلالهم إلى العالمية، ونتقلت لوحاتها إلى أهم متاحف العالم في أمريكا وفرنسا وايطاليا، ومنها متحف الميتوبوليتان، التي اقتنت واحدة من لوحاتها.

وتحولت صفحات الفنانين التشكيلين والجاليريهات إلى ساحة عزاء، تنعى أهم الفنانات في تاريخ مصر بعد رحلة فنية ثرية قدمت فيها مئات الأعمال الفنية لمصر والعالم العربي والعالم.

ولدت جاذبية سري، في 11 أكتوبر عام 1925، حيث كانت واحدة من أوائل الفنانات المصريات التي اقتحمت عالم الفن التشكيلي، فكانت صاحبة مدرسة فنية متميزة.

بدأت حياتها مدرسة للتربية الفنية، في مدرسة المعلمات العليا، ثم مدرسة بالثانوية الفنية، ووصلت إلى كونها استاذا للتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، والجامعة الامريكية بالقاهرة.

ورغم تفرد مدرستها الفنية، إلا أن المرأة كان لها نصيب كبير في اعمالها الفنية، فصورتها في العديد من لوحاتها، إلا أن لوحة «نشر الغسيل»، كانت أهم أعمالها، حيث تميزت لوحاتها المبكرة بشخصيات نسائية قوية، مهيبة من كل الطبقات الاجتماعية. ولقد لونت هذه الأعمال بألوان حيوية مع تحديد قوي بالأسود وتسطيح بسيط لظاهر الصورة مما أصبح يعتبر أسلوبها المميز.

وشاركت جاذبية سري منذ بدايتها في الواقع الفنى المصري، فكانت من اوائل المشاركات في نقابة الفنانين التشكيلين، منذ انشائها عام 1979.

ولم تتوقف جاذبية سري عن إقامة معارض خاصة بها، بل شاركت في معارض جماعية، ووضعت أعمالها الابداعية في متحف ا لفن الحديث عام 1953؛ وأتيلية القاهرة عام 1959؛ ومتحف المانسترلي 1962؛ وصالون الفنون الجميلة عام 1965؛ وقاعة المعهد الثقافي الألماني (جوته) عام 1970؛ وجاليري لاباليت بلو بباريس عام 1970؛ وجاليرى مركز الفنون بمونتريال كندا عام 1973؛ وقاعة جماعة الفن الحديث ببرلين الغربية عام 1976؛ وجاليري الأكاديمية المصرية بروما عام 1980؛ وجاليري سلطان بالكويتعام 1984؛ وجاليري مشربية بالقاهرة عام 1989؛ وقاعة إخناتون (1) بمجمع الفنون بوزارة الثقافة بالقاهرة عام 1994.

حصلت سري على العديد من الجوائز والاوسمة، منها جائزة روما للتصويرعام 1952، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عام 1970، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1970؛ وجائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1999.

تحدث عن أعمالها الكثير من الفنانين في مصر والعالم، فقال عنها الفنان الايطالى كارمينى سينسيكالكو: «البداية الفنية بأسلوب متفرد شعبى إنسانى تعبيرى ممزوج بالفانتازيا، تطور على مدى ما يزيد على أربعين عاماً تدريجيا إلى أسلوب تعبيرى شخصى يكاد يصل إلى حافة التجريد التعبيرى ويعتبر منذ سنوات أسلوباً معاصراً ذا مذاق مصرى خاص».

وأضاف: «جاذبية سرى فنانة مصرية تحلق فرشاتها في سماء الفن الرفيع الخلاب انها ليست بالنسبة لى اكتشافاً جديداً حيث أتيح لى أن أتابع منذ سنوات عديدة إبداعها في فن التصوير وأن أزور مرسمها بالقاهرة وأن اقدر قوتها تلك القوة المتدفقة التي لا تقتصر على كيانها كامرأة تتميز بحسم وتصميم في مواجهة دائمة مع صعاب الحياة والتغلب عليها ولكنها أيضاً قوة يدها التي تنبض حيوية وتغذيها الأحاسيس الباطنية وروح الفنانة الإبداعية إنها قوة فرشاتها وقوة ألوانها».

وقال عنها الفنان المصري بيكار: «يظل وجه البحيرة ساكناً إلى أن تلقى فيها يد عابثة حجراً يثير سطحها الهادئ ... أو تهب ريح عاصفة فتتحول صفحتها الهادئة إلى وجه عابس تجتاحه الامواج، وحياة الفنان ما هي إلا صفحة رائعة تتميز بحساسيتها الشديدة تجاه المؤثرات الخارجية، تنطبع عليها أو تثيرها وتخرجها من سلبيات لتشارك الوجود تقلباته وتغيراته».

وأضاف: «لقد جعلت طبيعة الفنانة جاذبية سرى من شخصيتها عنصرا متجاوباً شديد الحساسية، فواجهت الحياة منذ أن بدأت تقبض على الحياة بقلب متفتح، وتركته يستجيب للحياة بفطرة طفولية يمتزج فيها الحلم بالواقع، والحقيقة بالخيال.. والتقت بجموع الناس من مختلف القطاعات، وتغلغلت في صميم حياتهم. بل وغاصت في أعماق مشاعرهم. ونابت عنهم في بث شكاواهم. واستطاعت أن تعبر المرحلة التعبيرية بقدم واثقة. يصهرها الاحتكاك الدائم بالناس. ويزيد من انصهارها القضايا الكبيرة التي يعانى منها مواطنوها كجزء. والعالم الإنسانى ككل».