ضبط شخصين بحوزتهما كميات من الحشيش والبانجو في الجيزة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، شخصين بالجيزة بحوزتهما كميات من مخدري الحشيش والبانجو بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر البانجو وميزان حساس ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.