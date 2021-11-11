أخبار عاجلة

أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك -
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو -
خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط شخصين بحوزتهما كميات من الحشيش والبانجو في الجيزة

Print
ضبط شخصين بحوزتهما كميات من الحشيش والبانجو في الجيزة ضبط شخصين بحوزتهما كميات من الحشيش والبانجو في الجيزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، شخصين بالجيزة بحوزتهما كميات من مخدري الحشيش والبانجو بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر البانجو وميزان حساس ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك

أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك

رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو

رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو

خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح

خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح

أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات

أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات