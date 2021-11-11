الغندور حكماً لمباراة كودت ديفوار وموزمبيق فى تصفيات المونديال

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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، لطاقم تحكيم مصري إدارة مباراة منتخب كوت ديفوار أمام موزمبيق في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويضم الطاقم المصرى كلًا من، الحكم الدولى أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه كل من يوسف البساطي كمساعد أول وسمير جمال كمساعد ثان ومحمد عادل حكما رابعا.

ويحتل كوت ديفوار صدارة المجموعة بـ7 نقاط ويليه الكاميرون بـ7 نقاط أيضا، ثم مالاوي برصيد نقطتين ويحتل منتخب موزمبيق المركز الأخير بنقطة واحدة، وتقام المباراة بملعب الصداقة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل.