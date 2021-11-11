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بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

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بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

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قرر مسؤولو نادي بيراميدز، تعديل التعاقد مع إبراهيم عادل، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي بيراميدز، نجحوا في التوصل لاتفاق مع إبراهيم عادل، بشأن تمديد عقده مع النادي ورفع راتبه السنوي إلى 3 ملايين جنيه في الموسم الواحد، وذلك بعد الجلسة التي جمعت هاني سعيد، المدير الرياضي بالنادي السماوي، مع اللاعب في الأيام الماضية.

ويرغب نادي بيراميدز، في تحصين لاعبه الشاب من اغراءات النادي الأهلي، الذي يسعى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع فريقه الموسم الماضي وهذا الموسم، لبنال اشادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر.

ويرفض نادي بيراميدز بيع إبراهيم عادل، لأي نادي من أندية الدوري المصري، في الفترة المقبلة، ووعدوا اللاعب بالموافقة على رحيله حال وصول عرض له من أي من الأندية الأوروبية الكبرى.

يُذكر أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ضم اللاعب صاحب الـ21 عامًا لمعسكر الخاص بمباراتي ليبيا، قبل ان يستبعد من قائمة الفراعنة لمباراتي أنجولا والجابون، في تصفيات .

المصرى اليوم

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