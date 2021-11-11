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أيمن أشرف بديلاً لـ«الونش» فى تشكيل أمام أنجولا

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أيمن أشرف بديلاً لـ«الونش» فى تشكيل المنتخب أمام أنجولا أيمن أشرف بديلاً لـ«الونش» فى تشكيل أمام أنجولا

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قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم الدفع بأيمن أشرف في مركز قلب الدفاع بجوار أحمد حجازي خلال مباراة أمام أنجولا المقرر لها غدا في التاسعة مساء في العاصمة الأنجولية لوندا وذلك لتعويض غياب محمود حمدي الونش مدافع الذي سيغيب عن المواجهة للإيقاف بسبب حصوله على انذارين.

ومن المتوقع أن يظهر المنتخب بتشكيل يضم كلا من، محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأحمد حجازى وأيمن أشرف وأحمد فتوح في الدفاع، وعمرو السولية ومحمد الننى في الوسط، وأمامهما محمد صلاح ومحمد شريف وعبدالله السعيد، ومصطفى محمد في الهجوم.

وطلب كارلوس كيروش من اللاعبين التركيز وعدم التهاون بعد تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن ليبيا، وضرورة حسم لقاء أنجولا وعدم الانتظار لمباراة الجابون المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، محذرا باستبعاد أي لاعب يقصر في التدريبات والمباريات.

المصرى اليوم

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