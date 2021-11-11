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يستأنف تدريباته غداً استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

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الزمالك يستأنف تدريباته غداً استعداداً لمواجهة الإسماعيلي يستأنف تدريباته غداً استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

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يعود الفريق الكروي الأول بنادى إلى تدريباته الجماعية غداً الجمعة بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الحالي بالجولة الرابعة من الدوري.

وكان الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولى التى سيخوض خلالها الوطنى الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء قرار الراحة بعد أن خاض الزمالك الجولات الثلاثة الأولى من سباق الموسم ، حيث لعب الفريق الأبيض 3 مواجهات بمسابقة الدوري ، أمام كل من إنبي وطلائع الجيش والأهلي، وحقق الفوز خلال أول مواجهتين بهدفين دون رد، وخسر المباراة الأخيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ليحصد 6 نقاط قبل فترة توقف الدورى.

المصرى اليوم

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